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К «Ночи искусств» ведущие российские музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции

К «Ночи искусств» ведущие российские музеи выпустят в ОК эксклюзивные лекции

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ОК

Соцсеть Одноклассники запустила проект «Увлеченные культурой», который познакомит пользователей с коллекциями известных отечественных музеев сквозь призму разных хобби. Проект приурочен к акции «Ночь искусств», которая пройдет во всех регионах России 3-4 ноября, говорится в сообщении ОК.

Ведущие российские музеи опубликуют в соцсети познавательные онлайн-лекции на темы: «Кулинария», «Сад и огород», «Авто и мото» и «Рукоделие».

В группе музея-заповедника «Петергоф» расскажут о кухне Петровской эпохи. Государственная Третьяковская галерея представит лекцию о садах в русском искусстве — от дворянства к купечеству.

Политехнический музей поделится, как эволюция средств передвижения — от конного экипажа до автомобиля — отражала технологический и культурный прогресс. А в группе Всероссийского музея декоративного искусства можно будет больше узнать про ансамбли праздничных женских костюмов и мужские рубашки ручной работы разных регионов России XVIII–ХХ вв.

Все лекции были сняты в локациях музеев, а спикерами выступили научные сотрудники. Первый познавательный ролик уже доступен в группе Политехнического музея.

В этом году мероприятия «Ночи искусств» будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.

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