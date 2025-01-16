Артем Ткаченко о спектакле с секс-сценой в исполнении Асмус: «Обожаем эротику»

Звезда сериала «Вампиры средней полосы», актер Артем Ткаченко прокомментировал скандал вокруг спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» Театра имени Ермоловой из-за эротической сцены. Его слова передает NEWS.ru.

«Мы обожаем все эротику, я только за. Надо во всех театрах побольше эротических спектаклей, я считаю», — заявил артист.

Летом 2024 года актрису Кристину Асмус раскритиковали за то, что она изобразила половой акт на сцене Театра Ермоловой в постановке с ограничением «18+». В сети обозвали звезду «Интернов» «порноактрисой» и напомнили ей о предыдущем скандале из-за откровенной сцены в фильме «Текст».

Также интернет-пользователей возмутило, что культурное учреждение показало такой «пошлый» спектакль. Они обвинили режиссера спектакля Данилу Чащина в превращении театра в «бордель».

В ноябре 2023 года Асмус рассказывала, что ее травили на протяжении нескольких месяцев из-за эротической сцены в «Тексте». Хейтеры, по словам звезды, придумывали изощренные планы мести, угрожали ее близким, а саму актрису хотели «лишить родительских прав и выгнать из страны».

Ранее стало известно, что Дмитрий Певцов раскрыл условие возвращения в «Ленком».