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Кристина Асмус пожаловалась на жестокую травлю из-за эротической сцены в «Тексте»

Актриса Кристина Асмус вспомнила, что ее травили несколько месяцев из-за «Текста»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что ее травили на протяжении нескольких месяцев из-за эротической сцены в фильме «Текст».

«В 2019 году, сразу после выхода фильма «Текст», я подвергалась жесткой травле. Об этом случае знают все, но не все могут представить, как это вдарило по мне… Это был сумасшедший скандал, разговоры о котором продолжаются до сих пор. А все потому, что по мнению моралистов я совершила преступление против человечества — я сыграла в кино», — высказалась Асмус.

По словам звезды «Интернов», ей и ее близким угрожали расправой, хейтеры в сети придумывали изощренные планы мести, а ее саму хотели «лишить родительских прав и выгнать из страны». Асмус считает, что жестокость, с которой она столкнулась, невозможно описать. Артистка уточнила, что такое поведение хейтеров длилось несколько месяцев, после чего она ушла от бывшего мужа Гарика Харламова и вновь столкнулась с критикой.

«Это длилось несколько месяцев. А потом началась вторая волна, когда я наконец ушла от своего мужа и задышала. Снова начался ад. А недалекие и стереотипно мыслящие люди еще и связали эти два события. И уничтожение продолжилось с тройной силой и достигло невероятных масштабов», — резюмировала Асмус.

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