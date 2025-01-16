Дмитрий Певцов раскрыл условие возвращения в «Ленком»

Актер Дмитрий Певцов заявил РИА Новости, что не собирается заканчивать профессиональную деятельность, поскольку находится в «прекрасной актерской форме».

По словам Певцова, сейчас он занят в спектаклях «Лавр» и «Соборная площадь» Нового театра. Также актер сообщил о готовности вернуться в «Ленком», если он «действительно будет нужен театру».

Накануне Певцов сообщил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета «Ленкома». В самом театре уточнили, что коллеги признали высказывания актера о театре крайне неэтичными.

Затем директор «Ленкома» Марк Варшавер возмутился отношением артиста к учреждению культуры. Он заявил, что актер продолжает играть на сцене театра в трех спектаклях.

В 2023 году между театром и актером возникло несогласие по вопросам работы и будущего — Певцов заявил об уходе из театра, а затем признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист перестал чувствовать заведение своим домом. Актер рад, что сейчас не является членом «Ленкома».

По словам Певцова, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».

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