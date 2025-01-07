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Путин назвал шикарным «Щелкунчик» в Мариинке

Президент России Владимир Путин назвал шикарным балет «Щелкунчик» в Мариинке
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин похвалил балет «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, Путин помог девятикласснице Арине Порхал из Горловки посетить Санкт-Петербург. Там девочка посетила постановку, впечатлениями от которой поделилась с главой государства. В разговоре с Порхал президент назвал «Щелкунчик» шикарным.

«Щелкунчик» — очень хороший спектакль. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка», — заявил Путин.

24 декабря президент России вручил гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. В сообщении Путина говорится, что данную госнаграду присудили Пиотровскому за его многолетнюю плодотворную деятельность, а также за внесенный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Президент подписал указ о награждении Пиотровского орденом 8 декабря, перед его 80-летием. Глава государства подчеркнул, что директор Эрмитажа занимает достойное место в числе выдающихся представителей российской и мировой культуры.

Ранее Виктория Боня вернулась в Россию.

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