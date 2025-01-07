Виктория Боня вернулась в Россию: «К любимому мужчине»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о приезде в Россию.

Боня рассказала, что приехала «к любимому мужчине» — визажисту Сердару Камбарову.

«У меня в каждом городе есть по любимому мужчине. И вот я сразу к своему любимому мужчине приехала. Я еще думаю, почему я в него так влюблена? А он говорит: «А я уже все заказал — и мясо, и барашка, и ребрышки, и томленое, и тартар», — поделилась знаменитость.

22 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что некоторые из россиян готовят обращение в прокуратуру после посещения Боней боя украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Блогерша поздравила спортсмена с победой в социальных сетях.

Некоторые россияне считают, что своим приездом Боня якобы косвенно отдала деньги Усику, который направит их на поддержку украинской армии.

Сама Боня уверила, что поддерживает Россию и президента Владимира Путина, несмотря на жизнь в Монако.

Ранее Виктория Боня ответила на критику из-за отсутствия талии.