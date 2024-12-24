Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин вручил орден гендиректору Эрмитажа

Путин вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин вручил гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пиотровский награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Президент подписал указ о награждении Пиотровского орденом в начале декабря.

Во вторник Путин посетил Государственный Эрмитаж и в сопровождении директора музея осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа.

Глава государства посетил зал Диониса, «Римский дворик», зал Юпитера, зал Большой вазы и Двадцатиколонный зал. Путину также показали статую «Венеры Таврической» – римской реплики середины II века с греческого оригинала и античную бронзовую статую богини победы Виктории, обнаруженную вблизи итальянского селения Кальватоне.

Ранее Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами