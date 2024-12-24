Путин вручил орден гендиректору Эрмитажа

Президент РФ Владимир Путин вручил гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пиотровский награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Президент подписал указ о награждении Пиотровского орденом в начале декабря.

Во вторник Путин посетил Государственный Эрмитаж и в сопровождении директора музея осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа.

Глава государства посетил зал Диониса, «Римский дворик», зал Юпитера, зал Большой вазы и Двадцатиколонный зал. Путину также показали статую «Венеры Таврической» – римской реплики середины II века с греческого оригинала и античную бронзовую статую богини победы Виктории, обнаруженную вблизи итальянского селения Кальватоне.

Ранее Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.