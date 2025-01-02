Директор Валерия Леонтьева отреагировал на слухи о возвращении певца на большую сцену

Народный артист России Валерий Леонтьев не собирается возвращаться на большую сцену. Об этом РИА Новости заявил директор певца Борис Чигирев.

«Ерунда. Это очередные вбросы», — сказал Чигирев.

Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года.

2 января Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Журналисты утверждают, что у певца уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

В ноябре завершивший карьеру Валерий Леонтьев прилетал из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

Позднее продюсер Павел Рудченко выражал сомнение, что артист вернулся к концертно-гастрольной деятельности. Он заявлял, что 75-летний певец уже не в силах отыграть полноценный концерт.

Ранее 75-летний Леонтьев восхитил фанатов своей физической формой.