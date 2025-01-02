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75-летний Леонтьев восхитил фанатов своей физической формой

Певец Валерий Леонтьев исполнял акробатические трюки на концерте в Дубае
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев дал редкий концерт на праздничном гала-ужине Big Art Festival, который прошел 31 декабря на площадке The Theater Dubai в ОАЭ. Об этом сообщает kp.ru.

На мероприятии присутствовали «все сливки общества» — от блогеров до бизнесменов. Гостей угощали черной икрой, мясными и рыбными деликатесами, а также традиционными салатами. Ведущим мероприятия был Александр Беглов.

Певец Валерий Леонтьев вышел на дубайскую сцену ближе к полуночи. Он предстал перед зрителями в красном пиджаке с эполетами и бахромой, майке-сетке с глубоким вырезом и обтягивающих штанах. 75-летний артист, отмечает kp.ru, «выложился на все 100%»: он не только пел на сцене, но и исполнял акробатические трюки. Леонтьев удивил зрителей своей отличной физической формой.

Недавно стало известно, что 75-летний Валерий Леонтьев может вернуться на сцену в 2025 году. Артист запланировал мировое турне, в рамках которого объедет минимум восемь стран.

Также канал раскрыл, что за дубайское выступление Леонтьев получил гонорар в размере 18, 3 млн рублей за концерт в Дубае.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй Кибой.

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