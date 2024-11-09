Валерий Леонтьев впервые за несколько лет выступил в России

Народный артист России Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте композитора и продюсера Игоря Крутого. Об этом пишет Super.

На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

75-летний Леонтьев выступил в России впервые за несколько лет, и зрители приняли его тепло — овациями и множеством букетов.

В 2019 году артист дал в России серию концертов, приуроченных к его 70-летию. В 2021 году Леонтьев должен был выступить на мероприятии, посвященном 60-летию Государственного Кремлевского Дворца, однако оно было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В марте 2024 года он объявил об уходе со сцены.

В октябре Крутой подтвердил, что Леонтьев выступит на его вечере.

Ранее СМИ узнали о попытке Пугачевой вывезти антиквариат из замка в Грязи.