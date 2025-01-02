75-летний Валерий Леонтьев может вернуться на сцену в 2025 году

Певец Валерий Леонтьев планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, на данный момент Леонтьев готовится к предстоящим гастролям. У него уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

Mash предполагает, что причиной возвращения Леонтьева на большую сцену стал новогодний концерт артиста в Дубае. После выступления команда смогла убедить артиста, что в мире до сих пор есть спрос на его выступления.

Также канал раскрыл, что за дубайское выступление Леонтьев получил гонорар в размере 18, 3 млн рублей.

В ноябре завершивший карьеру Валерий Леонтьев прилетал из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

Позднее продюсер Павел Рудченко выражал сомнение, что артист вернулся к концертно-гастрольной деятельности. Он заявлял, что 75-летний певец уже не в силах отыграть полноценный концерт.

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