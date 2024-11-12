Леонтьев может появиться на «разовых мероприятиях» после недавнего выступления

Продюсер Павел Рудченко усомнился в беседе с Ura.ru, что певец Валерий Леонтьев вернется к концертной деятельности.

Рудченко объяснил, что выступление Леонтьева на юбилее Игоря Крутого – это дань уважения к композитору и к своим друзьям. Он уверен, что это не возвращение к концертно-гастрольной деятельности.

Рудченко считает, что 75-летний Леонтьев уже не в силах отыграть полноценный концерт.

«Леонтьеву все-таки, с учетом его возраста, уже тяжело отрабатывать концерт полутора-двухчасовой», — поделился продюсер.

Рудченко не исключил, что артист может принимать участие в различных мероприятиях. Однако, как считает продюсер, не стоит ждать от Леонтьева полноценных концертов. Он уверен, что певец ушел на творческий покой.

«Да, разовые выступления, конечно, возможны. И Валерий Леонтьев будет как украшение на этих концертах», — рассказал шоумен.

В ноябре Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

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