Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем: «Тело устало от нагрузок»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела в Майами.

Боня объяснила, что долго не выходила на связь из-за болезни. Она простудилась после одного из мероприятий в Майами.

«У меня так сильно болело горло, но у меня есть правда свой витамин С, который я пила, и имбирь — это тоже помогает. Ну и как вы думаете, чем я занимаюсь? За миллион долларов вы не догадаетесь!» — поделилась блогерша.

Боня начала смотреть ролики, чтобы не скучать в вынужденной изоляции дома.

22 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что некоторые из россиян готовят обращение в прокуратуру после посещения Боней боя украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Блогерша поздравила спортсмена с победой в социальных сетях.

Некоторые россияне считают, что своим приездом Боня якобы косвенно отдала деньги Усику, который направит их на поддержку украинской армии.

Сама Боня уверила, что поддерживает Россию и президента Владимира Путина, несмотря на жизнь в Монако.

Ранее Виктория Боня вспомнила, как избежала вечеринки P.Diddy.