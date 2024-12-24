Виктория Боня вспомнила, как избежала вечеринки P.Diddy

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в интервью RTVI, что могла посетить вечеринку рэпера P. Diddy.

Боня рассказала, что в 2010 году друг познакомил ее с P. Diddy в Майами. Приятель блогерши заявлял, что у рэпера «самые крутые вечеринки». Телеведущая призналась, что в то время очень любила артиста, поэтому согласилась на ужин с ним и его «черной свитой». По словам Бони, в этот же день они пошли в клуб, а потом P. Diddy позвал ее на вечеринку.

«Это был как раз накануне тех времен, когда Puff Daddy (P. Diddy) стрелял в клубе с Дженнифер Лопес. <...> Мы выходим на улицу из этого клуба «Mint». Слева отель, проходишь буквально два таких расстояния, и начинается парковка. И я слышу крик такой: «Fuck you!» («Пошел ты». — перевод с английского «Газета.Ru») и «Don`t fuck me!» («Не шути со мной». — перевод с английского). Я подхожу, и такая сцена. Стоит Puff Daddy, прислонившись лицом к лицу к белому парню. С девушкой на парковке. Не знаю, что произошло, была эта свита, и пока мы дошли, уже «фак ю» кричали», — вспомнила телеведущая.

Как отметила Боня, в тот момент она почувствовала себя небезопасно и спросила себя, куда она вообще едет. Блогерша испугалась и «свинтила» в клуб к знакомым. Знаменитость назвала P. Diddy гангстером.

По словам Бони, она не знает, как все происходило на самом деле на скандальных вечеринках. Она предположила, что ее могла «отвести судьба» от мероприятия или же сейчас кто-то подставляет P. Diddy. Телеведущая уверена, что на вечеринках присутствовали запрещенные вещества. Она считает, что участники мероприятия могли сами заниматься непотребством в измененном состоянии, к примеру оргиями, или же их реально принуждали к ним под действием наркотиков.

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