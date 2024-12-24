Асмус сообщила о приостановке съемок из-за травмы

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что команда сериала «Склиф» приостановила съемки.

Проект был перенесен из-за травмы Асмус. Команда сериала и сама артистка планируют вернуться к съемкам примерно в конце января, когда звезда «Интернов» восстановится после операции.

В «Склифе» Асмус исполняет роль травматолога НИИ Склифосовского. По словам актрисы, ее героиня – эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

«Команда, абсолютные безумцы, я так скучаю и хочу уже на площадку!» — заявила артистка.

Артистка получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она объяснила, что делала прыжки и различные хореографические движения на каблуках, хотя сцена была мокрой. В итоге знаменитость упала. По словам актрисы, она решила не останавливать спектакль и доиграла еще около двух часов «в полубреду и на адреналине». Врачи диагностировали ей разрыв передней крестообразной связки колена.

8 декабря Асмус сообщила, что ей сделали повторную операцию на колене.

Ранее Агата Муцениеце получила тяжелую травму во время съемки сцены драки.