Актриса Агата Муцениеце получила тяжелую травму во время съемки сцены драки. Ее цитирует «Пятый канал».

«В конце лета мы снимали драку, и я приземлилась на левую ногу так, что у меня в итоге была трещина», — поделилась актриса.

На Муцениеце была обувь с каблуками, и нога подвернулась. Актрисе было больно наступать на ногу, конечность сразу опухла, однако удалось сделать еще два дубля.

Со съемочной площадки Муцениеце отправилась к врачу. Ей не стали накладывать гипс — звезда носила специальную лангетку и проходила специально подобранные процедуры.

«Мне, правда, делали обезболивающее. Но я в итоге станцевала шоу через две недели. Чуть-чуть похрамывая, чуть-чуть больше страсти в танцах, но нормально», — вспоминает она.

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