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Звезда «Интернов» вернулась к роли врача

Актриса Кристина Асмус заявила, что отказывалась от ролей врачей после «Интернов»

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Asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые за 11 лет сыграет врача.

Асмус призналась, что отказывалась от ролей медиков после того, как ушла из проекта «Интерны». Актриса рассказала, что уже три месяца снимается в проекте, связанными со врачами. Она исполняет роль травматолога НИИ Склифосовского. Ее героиня – эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

«Мои будни сейчас – это белый халат, бесконечные осмотры, шоковые залы, вправления переломов, дренажи, пневмотораксы, плюсневые кости и т.д. Я уже надеваю перчатки и шапочку секунд за восемь, знаю кучу лайфхаков и врачебных внутряков и спокойно могу после проекта пойти ординатуру», — поделилась артистка.

Кристина Асмус получила известность после роли Вари Черноус в сериале «Интерны». В 2013-м она покинула проект.

В июле в сети завирусилось видео, на котором Кристина Асмус изображает половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра Ермоловой. Известно, что на постановке стоит ограничение «18+».

Ранее в профсоюзе актеров ответили на возмущения Поплавской о «разврате» Асмус.

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