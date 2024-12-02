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Кристина Асмус сообщила о травме: «Случился ад»

Актриса Кристина Асмус повредила ногу во время спектакля

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что повредила ногу во время представления.

Как рассказала Асмус, инцидент произошел 30 ноября через 15 минут после начала спектакля. Она опубликовала снимок, на котором показала травмированную ногу.

«Случился ад (позже расскажу). А дальше, что было на сцене еще два часа… Помнит только зритель», — поделилась артистка.

В сентябре 2023 года Асмус сломала ногу во время съемок в Выборге. По словам актрисы, несмотря на полученную травму, она продолжила съемки и только после этого поехала в больницу. Артистка не отменяла спектакли, несмотря на перелом.

Кристина Асмус получила известность после роли Вари Черноус в сериале «Интерны». В 2013-м она покинула проект. В сентябре 2024 года артистка сообщила, что впервые за 11 лет сыграет врача.

Асмус призналась, что отказывалась от ролей медиков после того, как ушла из проекта «Интерны». Актриса исполнит роль травматолога НИИ Склифосовского. Ее героиня — эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

Ранее раскрыто имя нового возлюбленного Кристины Асмус.

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