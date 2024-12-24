Мизулина обратилась к Виктории Боне: «Крым чей?»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в cвоем Telegram-канале два ролика Виктории Бони, которые блогерша выкладывала в личном блоге в разное время.

В ролике 2022 года Боня заявляла о желании получить паспорт Украины. Она рассказывала, что специально не ездит в Крым, поскольку хочет иметь возможность приезжать на Украину, где она «чувствует себя как дома».

На втором ролике, снятом Боней после недавнего скандала из-за ее поддержки украинского боксера Александра Усика, блогерша высказывала поддержку России и президенту Владимиру Путину.

«Мастер-класс по переобуванию на лету. Только так и непонятно — Крым чей?» — обратилась к блогерше Екатерина Мизулина.

22 декабря СМИ сообщили, что россияне готовят обращение в прокуратуру после посещения Боней боя украинского боксера Александра Усика. Ряд жителей России считает, что своим приездом на спортивное состязание блогерша косвенно поддержала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Недавно сообщалось, что Боня уехала в США после обвинений в финансировании ВСУ. Она опубликовала в личном блоге фото, скрыв лицо кепкой, и сообщила о намерениях поехать в Майами.

Ранее сообщалось, что певица Бьянка со скандалом покинула премию в Москве