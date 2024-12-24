Певица Бьянка со скандалом покинула премию в Москве

Певица Татьяна Липницкая (она же — Бьянка) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказалась выступать на премии Fashion People 2024 в Москве.

«Я очень вам советую, если вы приходите куда-то, а приглашающая сторона не выполняет свои обязательства и обещания — просто вставайте и уходите», — отметила исполнительница.

Премия Fashion People 2024 состоялась 23 декабря. Липницкая приехала на мероприятие, но затем покинула его, отказавшись выступать. В сторис Бьянка также опубликовала видео, на котором ее запечатлели уходящей с мероприятия.

Недавно Липницкая раскрывала, что давно увеличила свои гонорары, поскольку ее песни попали в топы на музыкальных платформах. Она призывала не доверять информации, которую в начале ноября писали в СМИ — якобы в ноябре Бьянка подняла цены на свои концерты на полмиллиона рублей после операции.

«Иногда вы [СМИ] пишете очень неправдивые вещи, и я собираюсь подавать на вас в суд. Я повышаю гонорар в зависимости от того, куда я еду, какая логистика, сколько со мной коллектива едет и сколько треков я пою», — говорила артистка.

Ранее сообщалось, что в Лондоне исполнили песню Пугачевой о мире без разрешения Кузьмина.