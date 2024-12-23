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Боня уехала в США после обвинений в финансировании ВСУ

Блогерша Виктория Боня скрыла лицо кепкой после обвинений в финансировании ВСУ
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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Виктория Боня опубликовала сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых сообщила о своих намерениях поехать в Майами.

На снимке знаменитость скрыла свое лицо кепкой. Она была одета в коричневый костюм из мини-юбки и пиджака, черную косуху и кожаные сапоги на каблуке.

22 декабря СМИ сообщили, что россияне готовят обращение в прокуратуру после посещения Боней боя украинского боксера Александра Усика. Ряд жителей России считает, что своим приездом на спортивное состязание блогерша косвенно поддержала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Затем Виктория Боня выразила возмущение относительно обвинений против нее. Она заявила, что имеет только российское гражданство, поддерживает страну и президента Владимира Путина. Блогерша также напомнила, что «ходит в горы и растягивает там российский флаг».

При этом, заявляет издание «7дней.ru», в сети также появилось видео, на котором Боня сообщает о мечте получить паспорт Украины. По информации издания, на том видео блогерша также напоминает о своих украинских корнях.

Ранее стало известно, что Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России.

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