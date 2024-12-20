Путин наградил орденами Преснякова и Верника

Президент России Владимир Путин подписал новый указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства наградил певца Владимира Преснякова орденом почета, а артиста Игоря Верника — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Преснякова Владимира Петровича», — говорится в указе президента.

Также актер Дмитрий Харатьян был награжден орденом Дружбы.

Также Путин вручил народной артистке СССР и композитору Александре Пахмутовой медаль Героя Труда на церемонии, которая состоялась 12 декабря в Кремле.

Во время награждения звучала мелодия песни «Надежда», которую написала Пахмутова вместе со своим супругом Николаем Добронравовым.

Ранее Елена Воробей назвала темы, на которые никогда не будет публично шутить.