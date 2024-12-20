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Елена Воробей назвала темы, на которые никогда не будет публично шутить

Юмористка Елена Воробей объяснила, почему не шутит про смерть и религию
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ТНТ

Звезда «Аншлага» Елена Воробей в интервью «Газете.Ru» рассказала о темах, на которые никогда не шутит на своих концертах.

«По поводу запретных тем в юморе: в жизни для меня таких нет. Я люблю «мужские» шутки, ценю черный юмор. Нет никаких табу. Но на сцену такое я бы выносить не стала. Шутки про религию, про смерть и про все, что может оскорбить часть аудитории, — это для меня неприемлемо. Я считаю, что людей, которые приходят на твои выступления, нужно заранее любить и благодарить за то, что нашли время, купили билеты. Зачем их оскорблять? Есть много прекрасных тем, где можно похулиганить, не заходя в это болото. Сейчас каждый зритель на вес золота. Многие артисты жалуются на полупустые залы. Поэтому нужно быть крайне осторожным и бережно относиться к тем, кто тебя однажды полюбил и кто называет тебя звездой или своим кумиром. Я с уважением отношусь к своим поклонникам», — заявила артистка.

Воробей также призналась, что ее достаточно трудно рассмешить, так как зачастую она невольно предугадывает финал шутки:

«Должна признаться, что рассмешить меня сложно. И мне это ужасно мешает. Я — как создатель шуток и юмористических номеров — в 90% случаев угадываю финал шутки. Поэтому если в зале кто-то смеется невпопад, то можно безошибочно сказать, что это я. Актеры еще не успели произнести слова, а я уже поняла, что они идут к репризе и какой она будет».

Полное интервью с Еленой Воробей читайте здесь.

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