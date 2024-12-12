Путин наградил Пахмутову медалью Героя Труда под песню «Надежда»

Президент России Владимир Путин вручил народной артистке СССР и композитору Александре Пахмутовой медаль Героя Труда на церемонии, которая состоялась 12 декабря в Кремле.

Во время награждения звучала мелодия песни «Надежда», которую написала Пахмутова вместе со своим супругом Николаем Добронравовым.

Путин сказал Пахмутовой во время вручения, что ее творчество объединяет россиян. Оно стало родным для людей разных поколений, подчеркнул президент.

Также на церемонии ордена Почета удостоили певца Николая Баскова. Композитору Игорю Крутому вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а балетмейстеру Николаю Цискаридзе — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

9 ноября 2024 года Александре Пахмутовой исполнилось 95 лет. За свою долгую творческую жизнь она написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Команда молодости нашей», «Нежность» и другие.

Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.

Ранее сообщалось, что Андреасян подал иск на продюсера Картозию после критики творчества режиссера.