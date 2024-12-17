Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил мнение, что человечество находится в «битве за душу человечества» с империалистами из США и Великобритании. Его слова передает RT.

«Если империя победит, то наши внуки и дети — все, кто выживет, — будут вынуждены жить в мире, где геноцид — это нечто нормальное», — заявил музыкант.

По словам Уотерса, в будущем может стать нормой стрелять в любого несогласного, если победу одержат империалисты. Он привел в пример ситуацию в Палестине. По его мнению, палестинцы на данный момент борются за равные права для всех.

Недавно основатель Pink Floyd заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не должен быть главой государства. Музыкант считает, что время Зеленского ушло. Он также выражал мнение, что жителям Украины должны позволить демократическим путем выбрать будущее страны.

До этого Уотерс заявлял, что Зеленский остается марионеткой США, который за последние два года уничтожил Украину. По его словам, США дергают бывшего артиста за ниточки.

Ранее стало известно, что баскетболист Янис Тимма просил связаться с Анной Седоковой после своей кончины.