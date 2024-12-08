Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основатель группы Pink Floyd счел Зеленского марионеткой США

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Зеленского американской марионеткой

close
Rob Grabowski/Invision/AP

Владимир Зеленский остается марионеткой США, который за последние два года уничтожил Украину. Об этом заявил РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Зеленский — марионетка. Он — посмешище», — отметил музыкант.

По словам Уотерса, США дергают бывшего артиста за ниточки.

До этого стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому во время встречи в Париже. По информации издания New York Post, Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда президент Франции Эммануэль Макрон положил руку на руку украинского лидера. Авторам статьи показалось, что французский лидер посмотрел на Зеленского успокаивающе.

Журналисты обратили внимание, что Зеленский «чувствовал себя некомфортно» в компании Трампа и Макрона. В материале уточнили, что это стало заметно во время совместной фотосессии политиков.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами