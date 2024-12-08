Владимир Зеленский остается марионеткой США, который за последние два года уничтожил Украину. Об этом заявил РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Зеленский — марионетка. Он — посмешище», — отметил музыкант.

По словам Уотерса, США дергают бывшего артиста за ниточки.

До этого стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому во время встречи в Париже. По информации издания New York Post, Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда президент Франции Эммануэль Макрон положил руку на руку украинского лидера. Авторам статьи показалось, что французский лидер посмотрел на Зеленского успокаивающе.

Журналисты обратили внимание, что Зеленский «чувствовал себя некомфортно» в компании Трампа и Макрона. В материале уточнили, что это стало заметно во время совместной фотосессии политиков.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.