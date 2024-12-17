Перед своей кончиной Янис Тимма оставил на заставке фразу : «Позвоните Анне»

На телефоне латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили послание к бывшей жене, певице Анне Седоковой. Об этом сообщает «СтарХит».

Спортсмен написал на заставке телефона: «Позвоните Анне», — и оставил контактные данные артистки. Последняя публикация Тиммы в соцсетях тоже посвящена бывшей жене. Он выкладывал совместный ролик с певицей и поздравлял ее с днем рождения. 16 декабря Седокова отмечала свое 42-летие.

Накануне стало известно, что Яниса Тиммы не стало. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Он выкладывал видеоролики, которые навели фанатов на мысли о проблемах с его ментальным здоровьем. В одном Тимма транслировал видео с камеры, направленной вниз с балкона, а в другом демонстрировал пачки таблеток. Фанаты спортсмена пытались обратить внимание Седоковой на состояние экс-избранника, но певица просила «не дергать ее».

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее стало известно, что в Крыму подвели итоги молодежного кинофестиваля «Мост».