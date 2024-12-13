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62-летний Лепс о своем здоровье: «Возраст берет свое»

Певец Григорий Лепс признался, что чувствует себя по-разному в 62 года

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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Певец Григорий Лепс сообщил, что чувствует себя нормально в свои 62 года. Его слова передает NEWS.ru.

«Бывает по-разному, возраст все-таки берет свое. Но боремся!» — поделился исполнитель.

Недавно Лепс признался, что у него появились проблемы со связками. Исполнитель жаловался на то, что в последнее время его голосовой аппарат не очень хорошо работает. Артист объяснял это плотным графиком.

В ноябре Лепс рассказывал, что восстанавливал голос с помощью свиста. Певец обращался к хирургу, которая «лечила голос свистом». По словам артиста, упражнение ему помогало в первое время, но потом оказалось утратило эффективность. Певец оказался вынужден сделать операцию, а позднее прибегнуть к еще трем хирургическим вмешательствам.

Летом Лепс радовался, что установил личный рекорд по ходьбе. Он прошел 62 км накануне дня рождения. Он также призывал своих поклонников заниматься физкультурой и пожелал им счастья и здоровья.

Ранее сообщалось, что у 85-летней Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание.

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