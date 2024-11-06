Григорий Лепс вспомнил, как лечил голос свистом

Певец Григорий Лепс рассказал в интервью Роману Костомарову, что восстанавливал голос с помощью свиста.

Лепс обращался к хирургу, которая «лечила голос свистом». Артист заявил, что у нее это получалось.

«Я ходил к ней на прием. Там стояла лесенка. Она говорила: «Три ступени ты свистишь, а на одной берешь воздух». Если я это делал сам – у меня не получалось. Но когда я ходил к ней 10-15 сеансов – голос восстанавливался», – поделился артист.

Лепс уточнил, что позже этот способ перестал работать. Тогда врач предложила ей услуги своего парижского коллеги. Во Франции певцу сделали операцию на связки. Позже певцу произвели еще три хирургических вмешательства в Париже.

Лепс признался, что после четырех операций стал тщательно следить за своими связками. В его райдер входит обязательное наличие врача на концерте.

«Врач смотрит за моими голосовыми связками. Перед концертами промывает, после концерта промывает, во время концерта может промыть. Или влить какое-то лекарство, чтобы не было воспаления», – рассказал певец.

Лепс уточнил, что эти процедуры его не всегда спасают. Из-за большого количества концертов связки сильно перенапрягаются.

«Я уже не могу, естественно, петь как раньше. Но пока скрипим», – отметил исполнитель.

Ранее Григорий Лепс выразил уверенность, что Аврора Киба родит ему детей.