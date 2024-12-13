Юрий Шевчук представил новую песню: «Я сегодня прощался с родиной»

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук представил новую песню на своем концерте в Амстердаме, который состоялся 9 декабря. Видео с мероприятия разошлись по сети.

«Я так долго прощался с родиной, погребенной под грузом 200; Я так долго прощался с родиной, что мы с ней до сих пор вместе», — говорится в тексте композиции.

Интернет-пользователи поблагодарили Шевчука за проникновенный текст и честность.

«Когда с 1980 года слышишь Шевчука, понимаешь — ты не один!»; «ДДТ доказывает своим творчеством: в любые времена можно оставаться собой, быть честным, идти до конца со своей правдой»; «Один из немногих здравомыслящих и думающих, кто остался самим собой. Слушаю почти 30 лет и буду слушать», — написали в комментариях.

На том же мероприятии Шевчук пообещал слушателям, что выступит на Украине. Он заявил, что сыграет «и в Москве, и в Киеве, и в Твери, и на Дальнем Востоке».

В мае Юрий Шевчук выступил со сцены в Дубае с речью о революции, после чего его потребовали проверить на экстремизм и признать иноагентом. Впоследствии артист в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивал, что не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

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