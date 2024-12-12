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МХТ имени Чехова представит спектакль по пьесе Вампилова

МХТ имени Чехова представит спектакль «Старший сын» по пьесе Вампилова

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Московский художественный театр (МХТ) имени А.П.Чехова представит спектакль Андрея Калинина «Старший сын» по мотивам одноименной пьесы писателя Александра Вампилова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

В основе сюжета постановки лежит история студента Владимира Бусыгина, который вторгается в жизнь чужих людей. Он в шутку называет себя их сыном и братом, в результате чего обретает семью и любовь.

«Это теплая человеческая история, в основе которой библейская истина: все люди — братья. И это основная тема нашего спектакля, ведь быть родными можно не только по крови, но и по мировоззрению, по духу», — сказал Калинин.

Премьерные показы спектакля состоятся 12 и 13 декабря на Новой сцене.

5 и 7 декабря Государственный Театр наций представил спектакль Артема Терехина «Любовное настроение» по мотивам одноименного фильма китайского режиссера Вонг Карвая. Главные роли исполнили Лиза Арзамасова, Глеб Ромашевский, Евгения Абрамова / Вероника Устимова, Матвей Ермоленко / Иван Злобин и другие.

Ранее ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре выросла вдвое.

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