МХТ имени Чехова представит спектакль по пьесе Вампилова

Московский художественный театр (МХТ) имени А.П.Чехова представит спектакль Андрея Калинина «Старший сын» по мотивам одноименной пьесы писателя Александра Вампилова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

В основе сюжета постановки лежит история студента Владимира Бусыгина, который вторгается в жизнь чужих людей. Он в шутку называет себя их сыном и братом, в результате чего обретает семью и любовь.

«Это теплая человеческая история, в основе которой библейская истина: все люди — братья. И это основная тема нашего спектакля, ведь быть родными можно не только по крови, но и по мировоззрению, по духу», — сказал Калинин.

Премьерные показы спектакля состоятся 12 и 13 декабря на Новой сцене.

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