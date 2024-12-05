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Театр наций представит спектакль по мотивам фильма китайского режиссера

Театр наций представит спектакль «Любовное настроение» по мотивам фильма Карвая

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Государственный Театр наций 5 и 7 декабря покажет спектакль Артема Терехина «Любовное настроение» по мотивам одноименного фильма китайского режиссера Вонг Карвая. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Действие в постановке развивается параллельно в Гонконге 1960-х годов и в Москве в наше время. У главных героев истории, молодых россиян Сана и Даши, появляется возможность повлиять на события оригинального фильма.

«Любовное настроение» — это история о неслучившемся счастье. Она нравится мне тем, что задает вопрос не только о любви и выборе, но и об упущенном шансе быть по-настоящему счастливым», — рассказал Терехин.

В создании спектакля участвовали сценограф и художник по костюмам Леша Лобанов, композитор Евгения Терехина, видеохудожник Сергей Поздеев, хореограф Александр Шуйский. Главные роли исполнили «Галина Сергеевна» из сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, Глеб Ромашевский, Евгения Абрамова / Вероника Устимова, Матвей Ермоленко / Иван Злобин, Алина Доценко / Елизавета Струнина, Григорий Артеменко, Фэйя Цзоу, Ван Шэнь / Дин Фан и другие.

До этого Евгений Миронов назвал схожие черты российских и южноафриканских актеров.

Ранее Театр Наций отменил показы спектакля Андрея Могучего с участием Ахеджаковой.

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