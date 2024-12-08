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Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре выросла вдвое

Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре выросла до 100 тысяч рублей

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Дамир Юсупов/Большой театр

Максимальная ставка за один билет на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре, который состоится 25 декабря в 12:00, увеличилась до 100 тысяч рублей на аукционе в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В этот день в 10:00 мск Большой театр начал продажу билетов на «Щелкунчика». Торги закончились в 12:39 мск.

Лучшее предложение за один билет в партер составило 100 тыс. руб. при стартовой стоимости в 50 тыс. руб. Такие ставки были сделаны на билеты во втором ряду партера — с 9 по 11 места.

5 декабря ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский объяснил необходимость аукциона билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре. По его словам, сейчас люди являются заложниками рынка, и если учреждение откажется от аукциона, деньги пойдут в карманы спекулянтов.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла покупку билетов в Большой театр за 5 млн рублей.

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