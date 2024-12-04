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Natan угрожал 21-летней любовнице, которая ждала от него ребенка

Журналистка Жигалова: любовница ждала ребенка от Natan в то же время, что и жена

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Журналистка Алена Жигалова (она же — Алена Блин) сообщила на шоу «Миллион вопросов», что любовница Natan забеременела от певца в то же время, что и его жена. Об этом сообщает Super.ru.

«Но самое ужасное, как мне рассказали, Natan угрожал ей [любовнице] и требовал, чтобы она сделала аборт», — добавила Жигалова.

По словам журналистки, речь идет о модели Ксении Гато — на момент связи с Natan девушке был всего 21 год. Сейчас Гато занимается танцами, ей уже 28 лет.

25 ноября Алена Жигалова уверяла, что Natan уже давно проживает с супругой Анастасией Швецовой после его измен. Позднее Шевцова опровергала эту информацию. Она заявляла, что продолжает воспитывать детей вместе с мужем, но не более.

В октябре Natan подтвердил, что между ним и блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Он называл свое поведение на проекте недостойным. Также певец заявлял, что потерял контроль и вел себя, «как животное» на съемках.

18 ноября стало известно, что Natan признался Чекалиной в любви на проекте. Артист произнес фразу: «Если бы я не был женат, ты бы уже забеременела».

Ранее сообщалось, что ведущая «Дома-2» узнала о расставании с мужем из его соцсетей.

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