Natan сделал признание Лерчек: «Если бы я не был женат, ты бы уже забеременела»

Певец Natan (Натан Миров) признался в любви блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной) на реалити-шоу «Звезды в джунглях». Его слова передает Woman.ru.

«Дело в том, что если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя в чистую. <...> Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви. И я бы не отрывался ни на одну секунду», — заявил музыкант в личной беседе с Чекалиной.

Natan поговорил с Лерчек после того, как между знаменитостями случился конфликт на шоу из-за его поцелуя с певицей Бьянкой. Музыкант извинился перед Чекалиной, заявив, что «облажался». Он также высказался о Бьянке фразой: «Смотрю на нее и думаю: »'Господи…''

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

Ранее стало известно, что сын Валерии станет отцом во второй раз.