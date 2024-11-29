Жена Natan вышла на связь после слухов о воссоединении с певцом

Жена Natan Анастасия Швецова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что они с певцом снова вместе.

Швецова отметила, что все еще не живет с Natan (Натаном Мировым). Она уточнила, что вместе с мужем продолжает воспитывать детей, но не более.

«Сейчас очень много ложных новостей в СМИ, но мы все знаем, как действуют средства массовой информации, что они расхватывают новости и бегут быстрее их постить. И как грязно, к сожалению, хотят хайпиться люди на той или иной новости, придумывая какие-то свои истории», — рассказала Швецова.

25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что Миров якобы уже давно проживает с супругой Анастасией Швецовой после его измен. Журналистка заверила, что жена простила Natan.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное».

Ранее звезда «Счастливы вместе» высмеяла слухи о романе с Natan.