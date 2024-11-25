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Natan вернулся к жене после измен на реалити «Звезды в джунглях»

Журналистка Жигалова заявила, что жена простила певца Natan за измены

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Журналистка Алена Жигалова сообщила, что певец Natan (Натан Миров) уже давно проживает с супругой Анастасией Швецовой после его измен на реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Жигалова призвала не верить словам Мирова, который заявляет, что делает «все возможное ради возвращения в семью». Журналистка уверила, что пара давно помирилась, супруга простила Natan.

Также Жигалова выразила мнение, что на месте жены Мирова не пустила бы певца на порог после всего, что он натворил.

31 октября появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой на проекте «Звезды в джунглях». На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил.

18 ноября стало известно, что Natan признался Чекалиной в любви на проекте. Он принес извинения перед блогершей за поцелуй с Бьянкой. Также артист произнес фразу: «Если бы я не был женат, ты бы уже забеременела».

Ранее сообщалось, что Анне Седоковой и Янису Тимме дали две недели на примирение перед разводом.

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