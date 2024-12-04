Ведущая «Дома-2» узнала о расставании с мужем из его соцсетей: «Очень больно»

Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что узнала о расставании с мужем, блогером Алексеем Смагажевским из соцсетей.

Ермолаева опубликовала видеоролик, во время записи которого не смогла сдержать слез. Она призналась, что не простит супругу публичные откровения и обвинила мужчину в хайпе на происходящем.

«Очень больно и неприятно осознавать вот такие вещи, правда, через интернет! <...> Все-таки, если есть хоть доля какого-то уважения, ну как бы это нужно все равно обговаривать со своим партнером», — заявила Ермолаева.

3 ноября Алексей Смагажевский рассказал подписчикам, что «поставил паузу в отношениях» с супругой. Он не стал раскрывать причину расставания, а также поблагодарил Ермолаеву за проведенное вместе время.

Смагажевский и Ермолаева сыграли свадьбу в июле 2023 года. Они поженились в ЗАГСе подмосковной Барвихи. В организации самого торжества участвовали порядка 250 человек, а вел мероприятие певец Филипп Киркоров.

Еще в конце августа ведущая «Дома-2» рассказывала, что строит вместе с мужем дом. Они планировали потратить на строительство недвижимости минимум 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у Гогена Солнцева вымогают деньги от имени пропавшей экс-жены.