Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тимати похвастался картиной за 66 млн рублей

Рэпер Тимати купил картину за 66 млн рублей

close
timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрел картину Олега Целкова «Ребенок с шариком» на аукционе.

Юнусов купил работу за €578 460 (около 66,1 млн рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Произведение было создано в 1988 году.

«До конца не мог осознать уровня этой работы, пока не увидел вживую. Ну а после знал, что этой возможности я не упущу», — поделился певец.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

В сентябре мать Тимати, Симона Юнусова, рассказала, что ее сын подарил ей квартиру. Жилье расположено рядом с домом артиста. Рэпер подарил матери ключи от квартиры после поездки из Нижнего Новгорода. Родитель певца ездила с внучкой Алисой на съемки.

Ранее Тимати захотел купить новую машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами