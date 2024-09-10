Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тимати купил матери квартиру в Москве

Мать Тимати сообщила, что сын подарил ей квартиру в Москве

close
timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сын подарил ей квартиру.

Жилье расположено рядом с домом Тимати. Рэпер подарил матери ключи от квартиры после поездки из Нижнего Новгорода. Родительница певца ездила с внучкой Алисой на съемки.

«До свидания, моя молодость, юность и зрелость! До свидания, мой родной проспект Мира, на котором я прожила 47 лет. Я отпускаю тебя с грустью, но без сожаления. Я раскрываю руки всему новому и верю, что оно будет чудесным! У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось…» — отметила мать рэпера.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

Ранее стало известно о миллиардной выручке бизнеса Тимати.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами