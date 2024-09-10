Тимати купил матери квартиру в Москве

Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сын подарил ей квартиру.

Жилье расположено рядом с домом Тимати. Рэпер подарил матери ключи от квартиры после поездки из Нижнего Новгорода. Родительница певца ездила с внучкой Алисой на съемки.

«До свидания, моя молодость, юность и зрелость! До свидания, мой родной проспект Мира, на котором я прожила 47 лет. Я отпускаю тебя с грустью, но без сожаления. Я раскрываю руки всему новому и верю, что оно будет чудесным! У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось…» — отметила мать рэпера.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

Ранее стало известно о миллиардной выручке бизнеса Тимати.