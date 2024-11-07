Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тимати захотел купить новую машину

Рэпер Тимати сообщил, что хочет купить машину

close
timatiofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что задумался о покупке нового автомобиля.

Юнусов опубликовал видео со спортивной машиной черного цвета. Салон автомобиля выполнен в красных оттенках.

«Отдают недорого, брать?» — спросил артист.

Юнусов обладает большой коллекцией дорогостоящих машин. В его автопарке есть внедорожники и спорткары. Среди них — Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloz и Mercedes-Benz 300SL. В марте 2023-го рэпер приобрел черный Lamborghini Veneno Roadster, чью стоимость оценивают в 725 миллионов рублей.

В июне Тимати похвастался новым мотоциклом за 3,1 млн рублей. Он поделился фотографией с мотоциклом марки Harley-Davidson Softail.

В октябре Тимати подарил своей девушке, модели Валентине Ивановой, «Порше», поздравив таким образом с 20-летием. По словам девушки, исполняться должны любые мечты, включая рождение ребенка, покупку жилья, выздоровление дорогого человека или приобретение машины. В марте артист купил возлюбленной второй автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета.

Ранее Тимати заявил, что не видел несовершеннолетних на вечеринках P. Diddy.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами