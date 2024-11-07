Тимати захотел купить новую машину

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что задумался о покупке нового автомобиля.

Юнусов опубликовал видео со спортивной машиной черного цвета. Салон автомобиля выполнен в красных оттенках.

«Отдают недорого, брать?» — спросил артист.

Юнусов обладает большой коллекцией дорогостоящих машин. В его автопарке есть внедорожники и спорткары. Среди них — Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloz и Mercedes-Benz 300SL. В марте 2023-го рэпер приобрел черный Lamborghini Veneno Roadster, чью стоимость оценивают в 725 миллионов рублей.

В июне Тимати похвастался новым мотоциклом за 3,1 млн рублей. Он поделился фотографией с мотоциклом марки Harley-Davidson Softail.

В октябре Тимати подарил своей девушке, модели Валентине Ивановой, «Порше», поздравив таким образом с 20-летием. По словам девушки, исполняться должны любые мечты, включая рождение ребенка, покупку жилья, выздоровление дорогого человека или приобретение машины. В марте артист купил возлюбленной второй автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета.

Ранее Тимати заявил, что не видел несовершеннолетних на вечеринках P. Diddy.