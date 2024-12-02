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Билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за 2 минуты

В Большом театре билеты на «Щелкунчика» на 17 декабря разошлись за 2 минуты

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Дамир Юсупов/Большой театр

Билеты на первый в новом сезоне показ новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре разошлись за 2 минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как в 10:00 по московскому времени стартовали продажи билетов на 17 декабря, их почти сразу же раскупили. В кассах билеты не продаются.

При этом, уточняет агентство, позже билеты периодически начали появляться в продаже, однако добавить их в корзину покупателям не удавалось.

Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений этого балета.

Накануне стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик» для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет будут стоить 1 250 рублей.

В конце ноября депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными», в связи с чем призвал министерство культуры России навести порядок с ценообразованием.

Ранее экс-юрист Большого театра объяснила шестичасовые очереди за билетами на «Щелкунчик».

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