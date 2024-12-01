Большой театр назвал цену самого дешевого билета на «Щелкунчик»

Билеты на балет Щелкунчик» для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет будут стоить 1 250 руб., а те, кто попадут в категорию «60 плюс», смогут попасть на спектакль за 5 тыс. руб. Об этом театр сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

В посте отмечается, что билеты на балет 17 декабря поступят в продажу в 10:00 в понедельник, 2 декабря. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составит 5 тыс. руб. Билеты по «специальной программе» начнут продаваться тогда же. Приобрести их можно только на официальном сайте театра.

В конце ноября депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными», в связи с чем призвал Министерство культуры России навести порядок с ценообразованием. По его мнению, Большой театр является государственным учреждением, однако его ценообразование похоже на финансовую политику частных организаций.

Ранее экс-юрист Большого театра объяснила шестичасовые очереди за билетами на «Щелкунчик».