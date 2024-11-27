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Экс-юрист Большого театра объяснила шестичасовые очереди за билетами на «Щелкунчик»

Оперный продюсер Глазкова назвала вредным ажиотаж вокруг билетов на «Щелкунчик»

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Дамир Юсупов/Большой театр

Оперный продюсер и экс-юрист Большого театра Любовь Глазкова объяснила ажиотаж вокруг билетов и высокие цены на постановку «Щелкунчика» в Большом. Ее цитирует News.ru.

Она связала популярность постановки и многочасовые очереди за билетами на «Щелкунчик» и выставки известных художников с вредными пиар-ходами.

«Объявляется выставка того же Серова, которого в Третьяковке и в Русском музее много, хоть каждый день ходи. Нагнетается обстановка. И со всей Москвы бегут люди, стоят в очереди по шесть часов. Чтобы посмотреть того же Серова, которого можно посмотреть в любой день абсолютно», — говорит она.

Глазкова обратила внимание на то, что в Большом театре попавшие туда люди первым делом начинают фотографироваться на фоне фойе, зала и сцены, рассылают фото знакомым и выкладывают в соцсети, а искусство их якобы интересует меньше.

«И все это вкупе приводит к этим безумным шестичасовым очередям, билетам по паспортам и так далее, — заявила продюсер.

По мнению Глазковой, решение руководства Большого театра существенно увеличить количество спектаклей «Щелкунчик» в декабре и январе может привести к снижению цен на билеты.

Недавно Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Они начнутся 2 декабря в 10.00 по московскому времени. Из-за колоссальной популярности балета часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона при стартовой цене 100 тыс. рублей.

Ранее балерина Волочкова назвала сумасшествием процесс продажи билетов на «Щелкунчик».

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