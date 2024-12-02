Большой театр анонсировал продажу билетов на балет «Щелкунчик» с 2 декабря

Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина/VK

Большой театр откроет продажу билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в понедельник, 2 декабря, в 10:00 мск на своем официальном сайте. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Начинается продажа билетов на балет «Щелкунчик», — говорится в сообщении.

Для приобретения электронного билета требуется заранее создать на сайте театра личный кабинет с минимальной длиной пароля в 14 символов.

Минимальная стоимость билета в «полной категории» составит 5000 рублей. Кроме того, на балет можно будет попасть в рамках специальных программ: «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» и «Молодежный».

Накануне стало известно, что билеты на балет Щелкунчик» для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет будут стоить 1 250 рублей.

В конце ноября депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными», в связи с чем призвал министерство культуры России навести порядок с ценообразованием.

Ранее экс-юрист Большого театра объяснила шестичасовые очереди за билетами на «Щелкунчик».