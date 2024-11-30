Антон Долин: «Кино об СВО никто не хочет снимать в России»

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что фильмы об СВО никто не хочет снимать в России. Об этом он сообщил в интервью BILD на русском.

Долин привел в пример недавнюю новость о проекте актера Сергея Жигунова — многосерийный фильм артиста «Порода» отказались снимать 50 режиссеров, поскольку работа косвенно затрагивает тему СВО.

«Киношники приучены к какому-то стратегическому мышлению. То есть они снимают о сегодняшнем дне, но кино выйдет послезавтра. <...> Съемки об СВО предстают для большинства режиссеров рискованным предприятием», — выразил мнение кинокритик.

В конце августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал начать снимать фильмы про СВО, не дожидаясь, пока свою версию событий представит противник. Медведев подчеркивал, что и ранее выступал с подобной инициативой, но некоторые крупные кинематографисты в ответ предложили подождать лет 10, так как «каждая тема должна отстояться».

Недавно певец Олег Газманов раскритиковал отечественные радиостанции и каналы, которые не крутят военные песни из-за того, что «не хотят акцентировать внимание на СВО».

Ранее в Минкульте высказались об ограничениях на западную культуру.