50 режиссеров отказались снимать сериал Сергея Жигунова об СВО

Актер Сергей Жигунов сообщил, что порядка 50 режиссеров отказались работать над его новым многосерийным фильмом «Порода», который затрагивает тему СВО. Слова артиста передает NEWS.ru.

Жигунов уточнил, что сюжет картины разворачивается вокруг семьи из Донбасса, охватывая при этом 100 лет — от начала XX века до наших дней. Проект рассказывает, как за это время изменилась страна и жизнь донбасской семьи.

«Постепенно личная жизнь персонажей, их взаимоотношения, ненависть, месть, может даже любовь переходят в плоскость политического противостояния», — заявил Жигунов.

Актер выразил мнение, что многие режиссеры не взяли его проект, поскольку «не знают истории» и не понимают, «что происходит и почему». Он обвинил либеральное движение в том, что оно толкало россиян «к европейским ценностям» на протяжении 20 лет.

В 2023 году Жигунов начал в Крыму съемки фильма «Три друга, клад и Матрос Кошка». Над проектом, в частности, работали на вилле художника Константина Коровина. Впоследствии Жигунов помог в восстановлении недвижимости, а также инициировал создание там дома-музея живописца.

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