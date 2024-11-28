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Газманов о молодых людях: «Мы упустили уже одно поколение»

Певец Газманов возмутился, что молодое поколение не слушает песни о войне

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Певец Олег Газманов на круглом столе в Госдуме возмутился, что молодое поколение не слушает военные песни. Видео с выступления артиста опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет», — заявил исполнитель.

Газманов обвинил в отсутствии у молодого поколения интереса к патриотическим композициям западные музыкальные сервисы.

Также певец раскритиковал отечественные радиостанции и каналы, которые не крутят военные песни, поскольку «не хотят акцентировать внимание на СВО».

«Мы знаем, что в период Великой Отечественной войны появились те самые песни, гениальные, с которыми наши отцы, деды, прадеды, вставали из окопов, 18-летние, и с этими песнями шли на танки, побеждали, и победили», — заявил он.

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