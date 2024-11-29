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«Запрещенные ноты»: в Минкульте высказались об ограничениях на западную культуру

Министр культуры Любимова: у нас нет недружественных писателей и композиторов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова высказалась о возможности «зеркальных мер» ограничения западной культуры в России. Ее цитирует ТАСС.

По словам Любимовой, в России никогда не задумывались о зеркальных мерах и продолжают изучать английскую, американскую, французскую и немецкую литературу.

«Мы играем немецких композиторов, у нас нет недружественных писателей, врагов-композиторов, запрещенных нот и букв, хотя очень часто именно нас упрекают в отсутствии свободы в нашей стране», — поделилась она.

Для фундаментального гуманитарного образования, продолжила министр, важны знание и понимание контекста мировой культуры.

Любимова напомнила, что после введения европейских санкций в России не снесли ни одного памятника, не закрыли ни одной программы по преподаванию литературы или музыки в консерваториях или на филологических факультетах.

Накануне сообщалось, что Московский еврейский кинофестиваль завершится французской комедией «Хороший мальчик».

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