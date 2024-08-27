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Медведев призвал начать снимать фильмы про СВО

Медведев: фильмы про СВО нужно снимать уже сейчас, враги тоже не спят

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Фильмы об СВО необходимо снимать уже сейчас, не дожидаясь, пока свою версию событий представит противник. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает ТАСС.

По словам Медведева, он уже призывал снимать фильмы об СВО, но некоторые крупные кинематографисты в ответ предложили подождать лет 10, так как «каждая тема должна отстояться».

Как сказал глава Совбеза, враги России «тоже не спят». По его мнению, они будут выпускать свои произведения, фильмы снимать.

До этого Медведев заявил, что для победы в специальной военной операции у России есть ее характер, поэтому победа будет за РФ. Он подчеркнул, что спецоперация перевернула представления о тактике ведения боевых действий и изменила всю военную науку.

По словам Медведева, после завершения активной части специальной военной операции России придется много лет выпускать оружие в значительных объемах, как это делали в СССР.

Ранее Медведев назвал арест Дурова во Франции политическим делом.

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